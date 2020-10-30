***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 14:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30.09.2020 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884878
BIST
15:381.099
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -27,84
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
15:388,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0861
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
15:389,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1101
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7948
En Düşük
9,6423
15:38506,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 8,83
|Açılış
|: 506,11
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
506,40
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KARTN
|1.812,80
|63.222.038
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|BALAT
|6,28
|706.413
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,10
|4.708.542.676
|% -9,48
|
|GARAN
|6,61
|783.262.490
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,86
|642.752.746
|% -6,06
|
|PETKM
|4,06
|532.714.667
|% 0,74
|
|SISE
|6,14
|520.111.976
|% -2,69
|
|TSKB
|2,10
|4.708.542.676
|% -9,48
|
|SKBNK
|1,86
|642.752.746
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,63
|308.282.199
|% -7,91
|
|IHLAS
|1,03
|146.711.252
|% -6,36
|
|PETKM
|4,06
|532.714.667
|% 0,74
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3731
|8,3770
|% 1,07
|
|Euro
|9,7889
|9,7941
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,8121
|10,8663
|% 1,29
|
|Frank
|9,0939
|9,1487
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2235
|2,2347
|% 1,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|16,58
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|45,00
|
|Tam
|3.332
|3.415
|44,31
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|21,43
|
|Çeyrek
|808
|826
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,15
|
|B. Petrol
|38,17
|38,17
|-0,09
|