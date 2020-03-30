***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2020 18:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
132.560 -132.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.732 560.732
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.032.071 1.032.071
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.049.491 687.124
Dönem Karı (Zararı)
24 1.032.071 560.732
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.032.071 560.732
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-890.854 -616.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 19.669 16.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-190.677 -120.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.196 35.783
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-175.481 -156.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-719.846 -513.331
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-719.846 -513.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
759.018 519.258
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-24.833 87.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
719.275 514.146
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.268 -5.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.609 -47.672
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.609 -47.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.235 -28.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.235 -28.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.197 108.759
Finansal Yatırımlar
7 5.427.625 4.314.855
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 32.731 27.176
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.680 3.403
Diğer Dönen Varlıklar
13 175.481 156.203
ARA TOPLAM
5.677.714 4.610.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.677.714 4.610.396
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 52.441 57.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.518 1.062
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.375 6.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.334 65.104
TOPLAM VARLIKLAR
5.757.048 4.675.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 58.180 11.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.180 11.532
Diğer Borçlar
9 61.650 43.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.299 20.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 20.299 20.234
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
140.129 75.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.129 75.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.528 99.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 84.528 99.724
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.528 99.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.657 175.180
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.532.391 4.500.320
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.499.680 -3.060.412
Net Dönem Karı veya Zararı
1.032.071 560.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.532.391 4.500.320
TOPLAM KAYNAKLAR
5.757.048 4.675.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 3.129.784 2.497.353
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.129.784 2.497.353
BRÜT KAR (ZARAR)
3.129.784 2.497.353
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.115.745 -1.928.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 39.952 2.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -21.199 -10.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.032.792 561.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.032.792 561.067
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -721 -335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.032.071 560.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.032.071 560.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.032.071 560.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.032.071 560.732
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.032.071 560.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.032.071 560.732
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833363
BIST