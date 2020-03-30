***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler132.560 -132.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)560.732 560.732Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler17 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320Transferler560.732 -560.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.032.071 1.032.071Dönem Sonu Bakiyeler17 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.049.491 687.124Dönem Karı (Zararı)24 1.032.071 560.732Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.032.071 560.732Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-890.854 -616.820Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 19.669 16.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-190.677 -120.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-15.196 35.783Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-175.481 -156.203Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-719.846 -513.331Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-719.846 -513.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler759.018 519.258Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-24.833 87.038Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)719.275 514.146Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.268 -5.795Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.609 -47.672İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.609 -47.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.235 -28.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.235 -28.459Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkışlarıFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 39.197 108.759Finansal Yatırımlar7 5.427.625 4.314.855Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar9 32.731 27.176Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.680 3.403Diğer Dönen Varlıklar13 175.481 156.203ARA TOPLAM5.677.714 4.610.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.677.714 4.610.396DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar11 52.441 57.934Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.518 1.062Peşin Ödenmiş Giderler10 23.375 6.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.334 65.104TOPLAM VARLIKLAR5.757.048 4.675.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 58.180 11.532İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.180 11.532Diğer Borçlar9 61.650 43.690Kısa Vadeli Karşılıklar20.299 20.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 20.299 20.234Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM140.129 75.456TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.129 75.456UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar84.528 99.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 84.528 99.724Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.528 99.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER224.657 175.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.532.391 4.500.320Ödenmiş Sermaye17 7.000.000 7.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.499.680 -3.060.412Net Dönem Karı veya Zararı1.032.071 560.732TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.532.391 4.500.320TOPLAM KAYNAKLAR5.757.048 4.675.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.129.784 2.497.353TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.129.784 2.497.353BRÜT KAR (ZARAR)3.129.784 2.497.353Genel Yönetim Giderleri19 -2.115.745 -1.928.072Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 39.952 2.722Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -21.199 -10.936ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.032.792 561.067FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.032.792 561.067Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -721 -335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.032.071 560.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.032.071 560.732DÖNEM KARI (ZARARI)1.032.071 560.732Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.032.071 560.732Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.032.071 560.732Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.032.071 560.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833363BIST