***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320Transferler560.732 -560.732Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)299.856 299.856Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -2.499.680 299.856 4.800.176 4.800.176Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -2.499.680 1.032.072 5.532.392Transferler1.032.072 -1.032.072 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)164.216 164.216Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -1.467.608 164.216 5.696.608 5.696.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.626 -47.970Dönem Karı (Zararı)164.216 299.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 164.216 299.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-267.695 -370.005Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 5.145 3.848Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-236.363 -144.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.943 15.223Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-240.306 -159.500Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.477 -229.576Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-36.477 -229.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler208.070 -15.015Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.990 -299.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler65.058 -2.539İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)65.058 -2.539Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-157.702 -143.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.803 66.737İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)53.803 66.737İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.901 363.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)260.901 363.644Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.591 -85.164Alınan Temettüler1.920 1.408Alınan Faiz13.037 33.801Vergi İadeleri (Ödemeleri)78 1.985YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.649Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.649Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-63.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.784 -47.970Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.156 -2.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.940 -50.744DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.197 108.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.137 58.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 94.137 39.197Finansal Yatırımlar7 5.364.432 5.427.625Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5.052.873 5.118.871Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar255.276 259.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar56.283 49.042Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar56.283 49.042Diğer Alacaklar9 32.961 32.731İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.961 32.731Peşin Ödenmiş Giderler10 176.254 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler176.254 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.758 2.680Diğer Dönen Varlıklar13 240.308 175.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar240.308 175.481ARA TOPLAM5.910.850 5.677.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.910.850 5.677.714DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 51.296 52.441Mobilya ve Demirbaşlar26.143 24.807Özel Maliyetler25.153 27.634Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.168 3.518İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar3.168 3.518Peşin Ödenmiş Giderler10 4.823 23.375İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.823 23.375TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.287 79.334TOPLAM VARLIKLAR5.970.137 5.757.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 19.041 58.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.041 58.180Diğer Borçlar9 154.593 61.650İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar154.593 61.650Kısa Vadeli Karşılıklar16 19.310 20.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19.310 20.299ARA TOPLAM192.944 140.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER192.944 140.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 80.585 84.528TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.585 84.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER273.529 224.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.696.608 5.532.391Ödenmiş Sermaye17 7.000.000 7.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.467.608 -2.499.680Net Dönem Karı veya Zararı164.216 1.032.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.696.608 5.532.391TOPLAM KAYNAKLAR5.970.137 5.757.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 749.972 827.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)749.972 827.018BRÜT KAR (ZARAR)749.972 827.018Genel Yönetim Giderleri19 -576.745 -515.306Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.416 9.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -18.174 -20.695ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.469 300.101FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.469 300.101Finansman Giderleri22 -253 -245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)164.216 299.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)164.216 299.856DÖNEM KARI (ZARARI)164.216 299.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları164.216 299.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)164.216 299.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları164.216 299.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845128BIST