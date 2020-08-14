***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320Transferler9-15 4.022 2.680Diğer Dönen Varlıklar263.115 175.481ARA TOPLAM5.968.694 5.677.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.968.694 5.677.714DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 46.502 52.441Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.816 3.518Peşin Ödenmiş Giderler8 126.245 23.375TOPLAM DURAN VARLIKLAR175.563 79.334TOPLAM VARLIKLAR6.144.257 5.757.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 15.022 58.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.022 58.180Diğer Borçlar7 164.088 61.650Kısa Vadeli Karşılıklar0 20.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 20.299ARA TOPLAM179.110 140.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.110 140.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar99.348 84.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 99.348 84.528TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.348 84.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER278.458 224.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.865.799 5.532.391Ödenmiş Sermaye14 7.000.000 7.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.467.609 -2.499.680Net Dönem Karı veya Zararı333.408 1.032.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.865.799 5.532.391TOPLAM KAYNAKLAR6.144.257 5.757.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.534.072 1.649.837 784.100 822.819Satışların Maliyeti16 0 -1.067 0 -719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.534.072 1.648.770 784.100 822.100BRÜT KAR (ZARAR)1.534.072 1.648.770 784.100 822.100Genel Yönetim Giderleri17 -1.204.972 -1.044.637 -628.227 -529.331Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 18.606 20.195 9.190 11.111Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -13.874 -27.858 4.300 -7.511ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)333.832 596.470 169.363 296.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)333.832 596.470 169.363 296.369Finansman Giderleri20 -424 -737 -171 -493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)333.408 595.733 169.192 295.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)333.408 595.733 169.192 295.876DÖNEM KARI (ZARARI)333.408 595.733 169.192 295.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları333.408 595.733 169.192 295.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)333.408 595.733 169.192 295.876Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları333.408 595.733 169.192 295.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869057BIST