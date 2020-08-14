***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 17:15
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320
Transferler
9-15 4.022 2.680
Diğer Dönen Varlıklar
263.115 175.481
ARA TOPLAM
5.968.694 5.677.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.968.694 5.677.714
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 46.502 52.441
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.816 3.518
Peşin Ödenmiş Giderler
8 126.245 23.375
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.563 79.334
TOPLAM VARLIKLAR
6.144.257 5.757.048
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 15.022 58.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.022 58.180
Diğer Borçlar
7 164.088 61.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 20.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 20.299
ARA TOPLAM
179.110 140.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.110 140.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
99.348 84.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 99.348 84.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.348 84.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.458 224.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.865.799 5.532.391
Ödenmiş Sermaye
14 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.467.609 -2.499.680
Net Dönem Karı veya Zararı
333.408 1.032.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.865.799 5.532.391
TOPLAM KAYNAKLAR
6.144.257 5.757.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.534.072 1.649.837 784.100 822.819
Satışların Maliyeti
16 0 -1.067 0 -719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.534.072 1.648.770 784.100 822.100
BRÜT KAR (ZARAR)
1.534.072 1.648.770 784.100 822.100
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.204.972 -1.044.637 -628.227 -529.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 18.606 20.195 9.190 11.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.874 -27.858 4.300 -7.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
333.832 596.470 169.363 296.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.832 596.470 169.363 296.369
Finansman Giderleri
20 -424 -737 -171 -493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
333.408 595.733 169.192 295.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
333.408 595.733 169.192 295.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.408 595.733 169.192 295.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
333.408 595.733 169.192 295.876
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
333.408 595.733 169.192 295.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
333.408 595.733 169.192 295.876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869057
BIST