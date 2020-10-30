***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 14:00
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları 0 -159.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -159.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.353 -147.722
Alınan Temettüler
0 3.084
Alınan Faiz
0 75.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.649 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -3.649 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.704 -70.326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 39.197
Finansal Yatırımlar
4 5.768.277 5.427.625
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 56.812 32.731
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 41.374 2.680
Diğer Dönen Varlıklar
10 210.540 175.481
ARA TOPLAM
6.192.904 5.677.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.192.904 5.677.714
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 41.708 52.441
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.465 3.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.518
Peşin Ödenmiş Giderler
8 73.917 23.375
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.090 79.334
TOPLAM VARLIKLAR
6.310.994 5.757.048
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 21.495 58.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.495 58.180
Diğer Borçlar
7 70.159 61.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.159 61.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.363 20.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.363 20.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
153.017 140.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.017 140.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 93.869 84.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
93.869 84.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.869 84.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.886 224.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.064.108 5.532.391
Ödenmiş Sermaye
15 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.467.609 -2.499.680
Net Dönem Karı veya Zararı
531.717 1.032.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.064.108 5.532.391
TOPLAM KAYNAKLAR
6.310.994 5.757.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.373.345 2.382.307 839.273 732.471
Satışların Maliyeti
17 0 -1.072 0 -6
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.373.345 2.381.235 839.273 732.465
BRÜT KAR (ZARAR)
2.373.345 2.381.235 839.273 732.465
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.849.999 -1.535.440 -645.027 -490.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 45.812 30.573 27.206 10.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -36.816 -23.719 -22.942 4.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.342 852.649 198.510 256.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
532.342 852.649 198.510 256.180
Finansman Giderleri
21 -625 -578 -201 160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
531.717 852.071 198.309 256.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
531.717 852.071 198.309 256.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
531.717 852.071 198.309 256.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
531.717 852.071 198.309 256.340
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
531.717 852.071 198.309 256.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
531.717 852.071 198.309 256.340
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884877
BIST