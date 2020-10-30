***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları 0 -159.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -159.625Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.353 -147.722Alınan Temettüler0 3.084Alınan Faiz0 75.125Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -813YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.649 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.649 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -3.649 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.704 -70.326Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 39.197Finansal Yatırımlar4 5.768.277 5.427.625Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 56.812 32.731Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 41.374 2.680Diğer Dönen Varlıklar10 210.540 175.481ARA TOPLAM6.192.904 5.677.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.192.904 5.677.714DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar12 41.708 52.441Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.465 3.518Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.518Peşin Ödenmiş Giderler8 73.917 23.375TOPLAM DURAN VARLIKLAR118.090 79.334TOPLAM VARLIKLAR6.310.994 5.757.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 21.495 58.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21.495 58.180Diğer Borçlar7 70.159 61.650İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.159 61.650Kısa Vadeli Karşılıklar61.363 20.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 61.363 20.299Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM153.017 140.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.017 140.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 93.869 84.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar93.869 84.528Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.869 84.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.886 224.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.064.108 5.532.391Ödenmiş Sermaye15 7.000.000 7.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.467.609 -2.499.680Net Dönem Karı veya Zararı531.717 1.032.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.064.108 5.532.391TOPLAM KAYNAKLAR6.310.994 5.757.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.373.345 2.382.307 839.273 732.471Satışların Maliyeti17 0 -1.072 0 -6TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.373.345 2.381.235 839.273 732.465BRÜT KAR (ZARAR)2.373.345 2.381.235 839.273 732.465Genel Yönetim Giderleri18 -1.849.999 -1.535.440 -645.027 -490.803Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 45.812 30.573 27.206 10.378Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -36.816 -23.719 -22.942 4.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)532.342 852.649 198.510 256.180FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)532.342 852.649 198.510 256.180Finansman Giderleri21 -625 -578 -201 160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)531.717 852.071 198.309 256.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)531.717 852.071 198.309 256.340DÖNEM KARI (ZARARI)531.717 852.071 198.309 256.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları531.717 852.071 198.309 256.340Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)531.717 852.071 198.309 256.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları531.717 852.071 198.309 256.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884877BIST