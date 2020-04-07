***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHI Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri528,67 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti794,01 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.561,01 % 0,02Fon Yönetim Ücreti62.791,33 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu4.615,76 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu199,5 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu126 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu965,97 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.676,5 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu588,63 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.648,82 % 0,02TOPLAM GİDERLER77.496,2 % 0,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.588.002,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835716BIST