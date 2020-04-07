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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2020 13:21
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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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AHI Fon - Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
528,67 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
794,01 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.561,01 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
62.791,33 % 0,5
Hisse Senedi Komisyonu
4.615,76 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
199,5 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
126 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
965,97 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.676,5 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
588,63 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.648,82 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
77.496,2 % 0,62
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.588.002,36



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835716


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 153.684.624 % 10,00  
IDEAS 2,42 240.426 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.104.943 % 10,00  
BFREN 214,50 3.288.975 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3161 8,3578 % 0,65  
Frank 6,9235 6,9652 % 0,40  
Riyal 1,7892 1,7982 % -0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.655 -7,33  
Altın Gr. 358 359 -3,44  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,21 15,26 0,23  
Gümüş Gr. 3,29 3,31 0,04  
B. Petrol 33,88 33,88 0,83  
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