***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2020 13:21
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AHU Fon - Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.233,84 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
794,01 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.508,79 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
279.974,69 % 0,25
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.653,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.049,2 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.759,4 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.458,96 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.673,5 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.526,06 % 0
TOPLAM GİDERLER
339.632,07 % 0,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.384.367,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835717
BIST
16:1194.578
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 2.506,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.649
En Düşük
93.174
16:116,7438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:117,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:11357,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,17
|Açılış
|: 357,82
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.684.624
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.104.943
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.288.975
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|GARAN
|8,01
|785.513.659
|% 3,22
|
|THYAO
|9,52
|671.748.382
|% 3,82
|
|PETKM
|3,50
|537.995.020
|% 1,45
|
|ASELS
|24,12
|495.131.862
|% 1,77
|
|SASA
|9,74
|469.313.905
|% 5,18
|
|YKBNK
|1,92
|304.748.040
|% 2,67
|
|PETKM
|3,50
|537.995.020
|% 1,45
|
|GARAN
|8,01
|785.513.659
|% 3,22
|
|TSKB
|0,95
|92.813.910
|% 2,15
|
|IHLGM
|1,08
|105.289.625
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3161
|8,3578
|% 0,65
|
|Frank
|6,9235
|6,9652
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7892
|1,7982
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-7,33
|
|Altın Gr.
|358
|359
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:22BRKSN
Yüzde 9.20 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 102, 049 adet işlem
-
16:21BERA
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 919, 842 adet işlem
-
16:20GSRAY
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 790, 269 adet işlem
-
16:19PEKGY
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 224, 463 adet işlem
-
16:18XU100
Endeks 94, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 63 üstünde . İşlem hacmi 9, 184.00 milyon TL de