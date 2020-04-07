***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.233,84 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti794,01 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.508,79 % 0,02Fon Yönetim Ücreti279.974,69 % 0,25Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.653,62 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.049,2 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu2.759,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.458,96 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.673,5 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.526,06 % 0TOPLAM GİDERLER339.632,07 % 0,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.384.367,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835717BIST