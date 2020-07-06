***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.227,7 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.061,64 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.596,72 % 0,06Fon Yönetim Ücreti590.863,3 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.654,99 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.523,4 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu3.137,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33.381,13 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.369,77 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.997,14 % 0,01TOPLAM GİDERLER735.813,19 % 0,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.718.090,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854844BIST