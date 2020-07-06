***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHI Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.197,71 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.061,64 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.092,7 % 0,06Fon Yönetim Ücreti120.215,43 % 0,99Hisse Senedi Komisyonu8.989,07 % 0,07Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu294 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu157,5 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.549,59 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.386,42 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu4.142,55 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.838,51 % 0,06TOPLAM GİDERLER156.925,12 % 1,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.085.273,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854847BIST