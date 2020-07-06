***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 12:00
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AHI Fon - Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.197,71 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.061,64 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.092,7 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
120.215,43 % 0,99
Hisse Senedi Komisyonu
8.989,07 % 0,07
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
294 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
157,5 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.549,59 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.386,42 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
4.142,55 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.838,51 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
156.925,12 % 1,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.085.273,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854847
BIST
11:54117.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 2.028,06
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:546,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:547,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:54391,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 391,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.516.432
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.937.517
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|688,70
|24.996.756
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|9.020.268
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,47
|8.630.380
|% -6,88
|
|SISE
|6,03
|537.202.554
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,80
|421.480.344
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,29
|366.987.333
|% 2,79
|
|GARAN
|8,34
|337.867.186
|% 1,46
|
|THYAO
|11,97
|315.195.641
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,80
|421.480.344
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|121.552.678
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|215.699.481
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|207.015.227
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,63
|154.141.282
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5379
|8,5807
|% 0,00
|
|Frank
|7,2494
|7,2931
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,88
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,90
|
|Tam
|2.614
|2.626
|5,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|0,78
|