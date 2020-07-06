***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 12:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AHN Fon - Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.889,37 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.061,64 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.809,6 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
284.043,61 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
60,12 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.386,42 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.981,85 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
339.232,61 % 0,89
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.933.680,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854848
BIST
11:51117.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 2.039,50
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:516,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:517,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:51391,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 391,99
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.515.486
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.937.517
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|24.560.698
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,81
|9.019.008
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|KRDMA
|4,46
|8.522.932
|% -7,08
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|SISE
|6,03
|530.803.114
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,80
|420.564.456
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,28
|364.130.818
|% 2,73
|
|GARAN
|8,33
|330.293.875
|% 1,34
|
|THYAO
|11,97
|312.417.625
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,80
|420.564.456
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|121.318.524
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,87
|214.987.718
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,07
|206.113.014
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|153.522.733
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5329
|8,5757
|% -0,06
|
|Frank
|7,2492
|7,2929
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|6,70
|
|Tam
|2.616
|2.628
|6,90
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,30
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,71
|
Seans Raporu
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12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2135, 1 artarak (% 1.62 ) 134, 181
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12:05XU100
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12:05EUYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 325, 600 adet işlem
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12:04LIDFA
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 825 adet işlem
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12:03ZOREN
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 122, 879 adet işlem