***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHI Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.931,28 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.359,37 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.988,04 % 0,09Fon Yönetim Ücreti185.694,08 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu14.222,55 % 0,11Tahvil Bono Komisyonu28,3 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu409,5 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu157,5 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.086,18 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.889,16 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu12.193,16 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.396,95 % 0,08TOPLAM GİDERLER247.356.070 % 2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.374.652,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878658BIST