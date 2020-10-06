***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 16:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AHI Fon - Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.931,28 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.359,37 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.988,04 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
185.694,08 % 1,5
Hisse Senedi Komisyonu
14.222,55 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
28,3 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
409,5 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
157,5 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.086,18 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.889,16 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
12.193,16 % 0,1
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.396,95 % 0,08
TOPLAM GİDERLER
247.356.070 % 2
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.374.652,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878658
BIST
17:191.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:197,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:199,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:19478,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:19
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7730
|7,7789
|% 0,18
|
|Euro
|9,1638
|9,1741
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% 0,01
|
|Frank
|8,4612
|8,5122
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0651
|2,0754
|% 0,06
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.151
|3.231
|9,28
|
|Yarım
|1.523
|1.563
|4,49
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|