***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 16:02
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AHU Fon - Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.887,64 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.359,37 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123.581,68 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
975.255,79 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.177,51 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.457,5 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.970,7 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
64.784,3 % 0,05
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.858,71 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.551,45 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
1.220.884.650 % 0,95
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
129.184.271,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878661
BIST
17:201.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:207,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:209,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:20478,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:18
|INVEO
|31,90
|35.662.456
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.749.634
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|884.318
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.805.041.007
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.343.645
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.168.338.012
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|818.029.436
|% -0,57
|
|TURSG
|6,19
|776.002.151
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.343.645
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.805.041.007
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,67
|638.074.837
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,48
|818.029.436
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|356.446.594
|% 1,13
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7756
|% 0,14
|
|Euro
|9,1637
|9,1698
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0482
|10,0986
|% -0,01
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0648
|2,0752
|% 0,05
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.154
|3.232
|10,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|5,12
|
|Çeyrek
|764
|782
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|1,34
|