***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.887,64 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.359,37 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri123.581,68 % 0,1Fon Yönetim Ücreti975.255,79 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.177,51 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.457,5 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu4.970,7 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu64.784,3 % 0,05Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.858,71 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.551,45 % 0,01TOPLAM GİDERLER1.220.884.650 % 0,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.184.271,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878661BIST