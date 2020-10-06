***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 16:06
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ZVB Fon - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878665
BIST
17:251.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:257,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:259,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:25478,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 478,44
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BEYAZ
|9,35
|13.736.489
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.742
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|895.186
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.809.760.948
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.422.198.100
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.171.357.167
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.635.718
|% -0,29
|
|TURSG
|6,18
|778.817.266
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.422.198.100
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.809.760.948
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|653.601.325
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|818.635.718
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.841.532
|% 1,13
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7801
|7,7859
|% 0,27
|
|Euro
|9,1721
|9,1795
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0537
|10,1041
|% 0,04
|
|Frank
|8,4661
|8,5171
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0658
|2,0762
|% 0,10
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,21
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.149
|3.228
|7,06
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|3,41
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|1,43
|