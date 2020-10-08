***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHN Fon - Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.863,33 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.359,37 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.705,55 % 0,15Fon Yönetim Ücreti430.873,66 % 1,13Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9,2 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu170,09 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar826.490,05 % 2,16Türev Araçlar Komisyonu325,07 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.934,03 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.335.730.350 % 3,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.237.897,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879908BIST