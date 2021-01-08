***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaZVB Fon - 2020/4. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.500,78 % 0,04Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.625,6 % 0,13Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.023,7 % 0,03Fon Yönetim Ücreti3.464,18 % 0,1Hisse Senedi Komisyonu3.883,91 % 0,11Tahvil Bono Komisyonu21,96 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu115,51 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu44,1 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu534,78 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.783,09 % 0,08Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler131,5 % 0TOPLAM GİDERLER18.129,11 % 0,51DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.550.188,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898147BIST