***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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ZVB Fon - 2020/4. Dönem Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.500,78 % 0,04
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.625,6 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.023,7 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
3.464,18 % 0,1
Hisse Senedi Komisyonu
3.883,91 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
21,96 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
115,51 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
44,1 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
534,78 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.783,09 % 0,08
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
131,5 % 0
TOPLAM GİDERLER
18.129,11 % 0,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.550.188,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898147
BIST
12:181.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:187,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:189,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:18449,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,68
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INVEO
|58,30
|50.184.998
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.142.395
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.227.342
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,00
|270.836.000
|% -6,06
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|850.877.756
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,30
|708.522.755
|% -2,92
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|PETKM
|5,27
|552.663.445
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,56
|157.079.271
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3888
|7,3941
|% 0,63
|
|Euro
|9,0373
|9,0494
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0045
|10,0547
|% 0,70
|
|Frank
|8,2969
|8,3469
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,56
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|