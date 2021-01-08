***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHN Fon - 2020/4. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.836,95 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.657,46 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.309,41 % 0,21Fon Yönetim Ücreti587.208,48 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu112,98 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu367,36 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.861.390,04 % 4,77Türev Araçlar Komisyonu935,18 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.249,79 % 0,03TOPLAM GİDERLER2.555.067.650 % 6,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.025.202,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898148BIST