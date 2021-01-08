***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU Fon - 2020/4. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.693,28 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.657,77 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri147.853,32 % 0,13Fon Yönetim Ücreti1.153.687,54 % 1,03Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.162,94 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.048,5 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu9.531,9 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu73.226,92 % 0,07Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.853 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.418,4 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.449.133,57 % 1,29DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.226.090,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898151BIST