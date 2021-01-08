***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.657,46 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.795,27 % 0,12Fon Yönetim Ücreti265.875,76 % 2Hisse Senedi Komisyonu19.836,09 % 0,15Tahvil Bono Komisyonu77,87 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu700,02 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu588 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.344,43 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.853 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu25.572,21 % 0,19Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.669,61 % 0,08TOPLAM GİDERLER357.818,26 % 2,69DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.292.767,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898154BIST