***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 11:00
% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.657,46 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.795,27 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
265.875,76 % 2
Hisse Senedi Komisyonu
19.836,09 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
77,87 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
700,02 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
588 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.344,43 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.853 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
25.572,21 % 0,19
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.669,61 % 0,08
TOPLAM GİDERLER
357.818,26 % 2,69
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.292.767,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898154
BIST
12:221.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:227,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:229,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:22449,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,54
|Açılış
|: 449,50
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:20
|INVEO
|58,30
|50.184.998
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.142.395
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.227.342
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,00
|270.836.000
|% -6,06
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|850.877.756
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,30
|708.522.755
|% -2,92
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|PETKM
|5,27
|552.663.445
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,56
|157.079.271
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3902
|7,3938
|% 0,62
|
|Euro
|9,0409
|9,0488
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0045
|10,0547
|% 0,70
|
|Frank
|8,2969
|8,3469
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,56
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|