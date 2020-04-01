***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2020 15:05
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 09.06.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 26 Düzey3 - Türev Araçlar
Kadir Egemen CANDIR 01.04.2020 2018-2019 Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 2014-2017 Bosphorus Gaz. A.Ş. Müdür 14 Düzey3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833833
BIST
15:1588.711
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -932,84
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:156,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0574
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6727
En Düşük
6,6108
15:157,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:15340,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,59
|Açılış
|: 340,36
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.286.408
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.171.531
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,28
|12.952.782
|% -9,48
|
|RTALB
|5,20
|12.842.711
|% -8,77
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,47
|24.240.303
|% -8,52
|
|THYAO
|8,99
|586.715.320
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|545.524.405
|% -3,05
|
|SASA
|8,64
|499.228.254
|% -1,48
|
|GARAN
|7,88
|459.142.051
|% -3,08
|
|PETKM
|3,33
|402.113.421
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,07
|217.406.977
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|214.382.399
|% 1,47
|
|KRDMD
|1,93
|267.336.902
|% 1,58
|
|IHLAS
|0,53
|70.768.989
|% 3,92
|
|PETKM
|3,33
|402.113.421
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2189
|8,2601
|% 0,37
|
|Frank
|6,8729
|6,9143
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7663
|1,7751
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
|