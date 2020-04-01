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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.04.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 09.06.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 26 Düzey3 - Türev Araçlar
Kadir Egemen CANDIR 01.04.2020 2018-2019 Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 2014-2017 Bosphorus Gaz. A.Ş. Müdür 14 Düzey3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833833


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 2.286.408 % 10,00  
MEGAP 1,76 387.654 % 10,00  
MEGAP 1,76 387.654 % 10,00  
BMELK 1,21 103.991 % 10,00  
DARDL 4,62 2.204.068 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2189 8,2601 % 0,37  
Frank 6,8729 6,9143 % 0,28  
Riyal 1,7663 1,7751 % 0,77  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.583 5,90  
Altın Gr. 340 341 4,89  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,92 13,95 -0,04  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 25,44 25,44 -0,91  
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