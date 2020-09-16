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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.09.2020 11:41
GÜNCEL HABERLER



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 09.06.2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 26 Düzey3 - Türev Araçlar
Gülsüm DOĞAN 15.09.2020 2014-2019 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - SGMK Müdür Yrd. 30 Düzey3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875255


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VAKFN 4,00 14.485.602 % 1.155,91  
AKMGY 46,44 10.336.396 % 10,00  
IDEAS 6,60 4.888.893 % 10,00  
POLTK 209,00 1.299.570 % 10,00  
SNKRN 2,75 1.669.466 % 10,00  
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Riyal 1,9916 2,0016 % 0,01  
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Altın Ons 1.964 1.965 10,39  
Altın Gr. 473 473 2,49  
Cumhuriyet 3.136 3.183 20,00  
Tam 3.122 3.199 19,72  
Yarım 1.509 1.548 9,54  
Çeyrek 757 774 4,77  
Gümüş.Ons 27,28 27,32 0,16  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,05  
B. Petrol 41,45 41,45 0,92  
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