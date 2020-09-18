***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2020 14:37
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi süresiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875641
BIST
15:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:557,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:558,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:55474,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,25
|Açılış
|: 474,97
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:55
|AYCES
|77,55
|6.854.097
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|CMENT
|35,56
|24.899.887
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|63.328.508
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.048.013
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|703.068.384
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,61
|539.244.475
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|418.269.244
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|374.770.023
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.048.013
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,61
|539.244.475
|% 7,85
|
|PETKM
|4,39
|703.068.384
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,62
|418.269.244
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|374.770.023
|% 7,03
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5664
|7,5702
|% 0,31
|
|Euro
|8,9629
|8,9726
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7930
|9,8421
|% 0,34
|
|Frank
|8,2883
|8,3382
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% 0,36
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,72
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|16,00
|
|Tam
|3.138
|3.215
|19,13
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,25
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,63
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,40
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09BEYAZ
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 139 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MMCAS, TKURU, MEGAP, BMELK, SELGD, BEYAZ, POLTK, OSMEN, YBTAS
-
16:05
SELGD, VANGD, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
ETILR, KERVN, EGCYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında