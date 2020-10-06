***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.atlasportfoy.com ve https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/genel/zvb-atlas-portfoy-ikinci-serbest-fon Fona getiri yaratmak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia, finansal endeksler, ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (forward, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer her hangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler olabilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00110 0,40 0,00110 0,4 0 - 0 - 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem DEMİRAL 08.10.2020 19 Düzey 3 - Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 08.10.2020 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 26 Düzey 3 - Türev AraçlarGülsüm DOĞAN 08.10.2020 2014-2019 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - SGMK Müdür Yrd. 30 Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul 90 212 385 32 00 90 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaZuhal TOPALOĞLU Genel Müdür / Portföy Yöneticisi 90 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878645BIST