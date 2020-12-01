***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2020 08:53
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00384 1,40 0,00384 1,40 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890656
BIST
10:101.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 22,41
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.306
En Düşük
1.301
10:107,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:109,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3738
En Düşük
9,3064
10:10449,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,44
|Açılış
|: 449,47
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
449,99
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:10
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|28.981.629
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.162.889
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|SNKRN
|5,76
|251.343
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|BASCM
|12,00
|27.936
|% -4,99
|
|GARAN
|8,92
|165.141.086
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,20
|162.939.657
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,96
|97.812.919
|% 1,22
|
|PETKM
|4,28
|69.883.704
|% 2,15
|
|SISE
|6,83
|59.584.357
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,20
|162.939.657
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,96
|97.812.919
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,46
|28.540.069
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,30
|24.530.186
|% 1,56
|
|GARAN
|8,92
|165.141.086
|% 1,94
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8262
|7,8303
|% 0,06
|
|Euro
|9,3652
|9,3738
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,4277
|10,4800
|% 0,27
|
|Frank
|8,5908
|8,6425
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% -0,01
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,58
|
|Altın Gr.
|449
|449
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,75
|0,06
|
|B. Petrol
|47,50
|47,50
|-0,38
|