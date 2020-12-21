***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarihli E-12233903-315.02-12372 sayılı yazısı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&A Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesi talebimiz olumlu karşılanmış olup, fonun iç tüzük terkini için yapmış olduğumuz başvurumuz İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 21.12.2020 tarihli 10228 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yatırımcılarımıza ve tüm kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894064BIST