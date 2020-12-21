***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
21.12.2020 15:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarihli E-12233903-315.02-12372 sayılı yazısı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&A Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesi talebimiz olumlu karşılanmış olup, fonun iç tüzük terkini için yapmış olduğumuz başvurumuz İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 21.12.2020 tarihli 10228 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yatırımcılarımıza ve tüm kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894064
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,79
|Açılış
|: 464,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6693
|7,6712
|% 0,56
|
|Euro
|9,3677
|9,3764
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1754
|10,2264
|% -0,87
|
|Frank
|8,6071
|8,6590
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0387
|2,0489
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,19
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,13
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|-1,92
|