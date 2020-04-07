***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 13:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
137359,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 86,61
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,61
- Kurucu (%)
% 97,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 2,08
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,35
d) Diğer Giderler (%)
% 6,01
Açıklamalar
AHN Fon - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835721
BIST
16:1394.608
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.536,92
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.649
En Düşük
93.174
16:136,7438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:137,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:13357,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,01
|Açılış
|: 357,99
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.751.433
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.289.404
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.104.943
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,69
|795.727.186
|% 5,67
|
|GARAN
|8,02
|793.014.381
|% 3,35
|
|PETKM
|3,50
|539.304.145
|% 1,45
|
|ASELS
|24,18
|501.474.600
|% 2,03
|
|SASA
|9,72
|470.784.680
|% 4,97
|
|YKBNK
|1,93
|326.826.654
|% 3,21
|
|PETKM
|3,50
|539.304.145
|% 1,45
|
|GARAN
|8,02
|793.014.381
|% 3,35
|
|TSKB
|0,94
|92.876.512
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,08
|105.421.780
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3041
|8,3458
|% 0,50
|
|Frank
|6,9165
|6,9581
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7879
|1,7969
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,37
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,86
|
Seans Raporu
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16:26RYGYO
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