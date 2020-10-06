***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 16:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
185694,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,07
- Kurucu (%)
% 99,5
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,5
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,44
d) Diğer Giderler (%)
% 7,92
Açıklamalar
AHI Fon - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878659
BIST
17:191.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:197,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:199,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:19478,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BEYAZ
|9,35
|13.659.426
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.749.634
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|883.639
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.791.007.499
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.380.483.948
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.166.431.669
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|817.602.407
|% -0,57
|
|TURSG
|6,21
|770.613.793
|% 2,14
|
|ODAS
|3,32
|1.380.483.948
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.791.007.499
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,48
|817.602.407
|% -0,57
|
|ZOREN
|2,67
|620.014.442
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,79
|354.552.064
|% 1,13
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7756
|% 0,14
|
|Euro
|9,1637
|9,1698
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% 0,01
|
|Frank
|8,4612
|8,5122
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0651
|2,0754
|% 0,06
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,68
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.148
|3.227
|6,22
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|3,01
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|1,41
|