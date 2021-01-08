***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 11:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,69
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,69
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
265875,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,3
- Kurucu (%)
% 99,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,46
- Diğer (%)
% 0
b) A
12:171.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:177,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:179,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:17450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:17
|YESIL
|151,80
|93.141.940
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.157.772
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.221.265
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|457,60
|269.106.730
|% -5,73
|
|EKGYO
|2,52
|1.170.241.241
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|893.710.836
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|848.677.101
|% 1,66
|
|OTKAR
|417,70
|701.894.284
|% -3,06
|
|KRDMD
|6,20
|600.502.742
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,52
|1.170.241.241
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|893.710.836
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|551.443.277
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,57
|157.040.350
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,20
|600.502.742
|% 4,55
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3902
|7,3972
|% 0,67
|
|Euro
|9,0414
|9,0549
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0204
|10,0707
|% 0,86
|
|Frank
|8,3098
|8,3598
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,72
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,88
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-15,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|0,31
|