***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.07.2020 11:33
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Atlas Portföy İkinci Serbest Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854811
BIST
11:29117.975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 2.226,33
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:296,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:297,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:29391,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 391,39
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.258.364
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.704.300
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|18.518.392
|% 9,99
|
|KERVT
|5,64
|84.019.787
|% 9,94
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,49
|7.176.945
|% -6,46
|
|SISE
|6,00
|462.701.201
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,80
|387.654.310
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,31
|334.344.005
|% 2,91
|
|GARAN
|8,36
|308.475.722
|% 1,70
|
|THYAO
|12,00
|275.410.398
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,80
|387.654.310
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,93
|116.581.968
|% 5,68
|
|ALBRK
|1,87
|207.336.866
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,07
|189.800.111
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|138.499.334
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5324
|8,5752
|% -0,06
|
|Frank
|7,2396
|7,2832
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,01
|
|Altın Gr.
|391
|392
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.558
|3,30
|
|Tam
|2.613
|2.624
|3,40
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,60
|
|Çeyrek
|635
|643
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|0,72
|