***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
18.09.2020 14:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&A Gayrimenkul Yatırım Fonu SPK Onaylı İç Tüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875642
BIST
15:561.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:567,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:568,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:56474,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,25
|Açılış
|: 474,97
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:54
|AYCES
|77,55
|6.854.097
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|CMENT
|35,56
|24.899.887
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|63.328.508
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.048.013
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|703.068.384
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,61
|539.244.475
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|418.269.244
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|374.770.023
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.048.013
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,61
|539.244.475
|% 7,85
|
|PETKM
|4,39
|703.068.384
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,62
|418.269.244
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|374.770.023
|% 7,03
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5666
|7,5698
|% 0,31
|
|Euro
|8,9639
|8,9698
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7964
|9,8455
|% 0,37
|
|Frank
|8,2886
|8,3385
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% 0,36
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,32
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|16,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,61
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,00
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.14 ) 1, 018
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16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MMCAS, TKURU, MEGAP, BMELK, SELGD, BEYAZ, POLTK, OSMEN, YBTAS
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Yüzde 5.53 oranında artışla 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 928, 333 adet işlem