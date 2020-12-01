***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.12.2020 08:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU fon izahname tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890652
BIST
10:291.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,40
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:297,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:299,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3761
En Düşük
9,3064
10:29450,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,27
|Açılış
|: 450,29
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,36
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|32.198.519
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.629.296
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|EUKYO
|3,99
|2.758.470
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,59
|2.506.388
|% -6,64
|
|FRIGO
|22,76
|460.296
|% -6,34
|
|GARAN
|8,95
|311.572.276
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,20
|237.345.360
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,98
|189.325.899
|% 1,63
|
|PETKM
|4,27
|147.693.384
|% 1,91
|
|SISE
|6,85
|123.946.477
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,20
|237.345.360
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,47
|56.792.480
|% 1,38
|
|KRDMD
|4,98
|189.325.899
|% 1,63
|
|GARAN
|8,95
|311.572.276
|% 2,29
|
|PETKM
|4,27
|147.693.384
|% 1,91
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8260
|7,8304
|% 0,06
|
|Euro
|9,3711
|9,3765
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,4471
|10,4995
|% 0,45
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0809
|2,0914
|% 0,03
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,23
|
|Altın Gr.
|449
|449
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,58
|47,58
|-0,30
|