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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

01.12.2020 08:48



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AHU fon izahname tadil metni ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890652


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Altın Ons 1.788 1.788 11,23  
Altın Gr. 449 449 2,10  
Cumhuriyet 2.950 2.994 -46,00  
Tam 2.942 3.017 -40,76  
Yarım 1.422 1.459 -19,72  
Çeyrek 713 730 -9,86  
Gümüş.Ons 22,87 22,92 0,27  
Gümüş Gr. 5,75 5,76 0,06  
B. Petrol 47,58 47,58 -0,30  
Seans Raporu 10:28
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