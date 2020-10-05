***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2020 15:02
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy İkinci Serbest Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878206
BIST
17:271.158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:277,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:279,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0558
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:27478,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,13
|Açılış
|: 478,00
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:27
|CRFSA
|31,24
|101.890.789
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.014.855
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.501.201
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.534.859
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.289.314
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.241.317
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|ORMA
|13,09
|933.927
|% -6,16
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|ASELS
|18,68
|807.342.372
|% 1,52
|
|GARAN
|7,16
|682.994.809
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|THYAO
|10,70
|501.836.306
|% 0,75
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,24
|342.657.681
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|247.875.955
|% 1,15
|
|USAK
|1,90
|248.633.828
|% 6,15
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7602
|7,7638
|% 0,07
|
|Euro
|9,1464
|9,1524
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0391
|10,0894
|% 0,32
|
|Frank
|8,4472
|8,4981
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0619
|2,0722
|% -0,01
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|17,42
|
|Altın Gr.
|477
|477
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|11,30
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|5,46
|
|Çeyrek
|761
|778
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|1,95
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42NIBAS
Yüzde 7.74 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 910 adet işlem
-
17:41IZTAR
Yüzde 6.46 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 320 adet işlem
-
17:40LINK
Yüzde 9.96 oranında artışla 42.84 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 554 adet işlem
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 81 artarak (% 1.13 ) 1, 060
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, DGGYO, FORMT, OSMEN, YESIL, EGCEY, TACTR, PRKAB, TKNSA, KERVN