***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2020 08:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU fon güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890653
BIST
10:231.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:237,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:239,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0429
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3787
En Düşük
9,3064
10:23449,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,97
|Açılış
|: 449,99
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,09
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:23
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|31.921.037
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.520.006
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|EUKYO
|3,99
|2.641.033
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|RAYSG
|22,98
|977.056
|% -5,04
|
|GARAN
|8,96
|259.242.541
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,19
|232.445.662
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,96
|164.137.693
|% 1,22
|
|PETKM
|4,29
|126.804.691
|% 2,39
|
|MPARK
|20,62
|109.449.599
|% -2,46
|
|EKGYO
|2,19
|232.445.662
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,96
|164.137.693
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,46
|44.591.568
|% 0,69
|
|PETKM
|4,29
|126.804.691
|% 2,39
|
|GARAN
|8,96
|259.242.541
|% 2,40
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8260
|7,8316
|% 0,08
|
|Euro
|9,3712
|9,3787
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,4422
|10,4946
|% 0,41
|
|Frank
|8,5932
|8,6450
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0798
|2,0903
|% -0,02
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,23
|
|Altın Gr.
|449
|449
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,58
|47,58
|-0,30
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SAHOL, KCHOL
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10:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 1.63 ) 1, 177
-
10:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SAFKR, SELEC, ARTI, EUKYO, SNKRN, EUYO
-
10:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, KERVN, CASA
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10:35
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