***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 11:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI fon - Bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862341
BIST
12:541.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,86
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
12:546,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1141
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9749
En Düşük
6,8454
12:548,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1225
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1871
En Düşük
8,0435
12:54430,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,33
|Açılış
|: 430,37
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|35.929.209
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|32.958.692
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.158.252
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.037.200
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|20.977.896
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|33.116.169
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|KLNMA
|48,78
|44.745.701
|% -6,01
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|ASELS
|37,64
|1.225.545.637
|% -0,11
|
|GUSGR
|6,01
|918.890.427
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,32
|580.864.203
|% 0,00
|
|GARAN
|7,66
|380.094.512
|% -1,42
|
|GSDHO
|2,73
|336.780.151
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,32
|580.864.203
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|156.646.284
|% -2,02
|
|GUSGR
|6,01
|918.890.427
|% 6,18
|
|GSDHO
|2,73
|336.780.151
|% 4,20
|
|IHLGM
|1,79
|221.299.444
|% -2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9026
|8,9473
|% 0,92
|
|Frank
|7,5135
|7,5588
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8427
|1,8520
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,12
|
|Altın Gr.
|429
|429
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.847
|20,40
|
|Tam
|2.895
|2.928
|21,00
|
|Yarım
|1.405
|1.429
|10,20
|
|Çeyrek
|705
|715
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,11
|