***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 17:00
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ZVB Fon - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900406
BIST
17:011.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.534
17:017,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1403
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:019,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:01444,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,93
|Açılış
|: 444,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:59
|FROTO
|148,50
|235.302.339
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|95.747.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.431.887
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.896.675
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.172.125
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,80
|3.126.692.604
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|GARAN
|10,45
|1.034.103.257
|% -2,88
|
|TCELL
|16,95
|977.462.513
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,68
|572.344.646
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,35
|229.292.972
|% -3,57
|
|KARSN
|3,70
|581.305.547
|% 3,06
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5077
|7,5135
|% 1,90
|
|Euro
|9,1259
|9,1330
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,0907
|10,1413
|% 1,20
|
|Frank
|8,3978
|8,4484
|% 1,23
|
|Riyal
|1,9981
|2,0082
|% 1,98
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|