***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 14:46
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU fon - Ocak Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817596
BIST
16:31121.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -493,86
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:315,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9942
En Düşük
5,9771
16:316,5711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:31300,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,64
|Açılış
|: 300,96
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.474.299
|% 19,97
|
|ARENA
|13,07
|41.455.417
|% 18,71
|
|LINK
|34,64
|30.857.380
|% 17,34
|
|BUCIM
|7,74
|41.966.936
|% 15,01
|
|AYCES
|11,59
|6.017.434
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|72.864.719
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,61
|780.897.006
|% -0,88
|
|GUSGR
|2,82
|508.850.191
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,96
|394.317.349
|% 0,68
|
|SODA
|6,61
|323.569.281
|% 3,61
|
|YKBNK
|3,15
|293.032.133
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|278.871.833
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,82
|508.850.191
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,96
|394.317.349
|% 0,68
|
|ODAS
|2,24
|250.531.580
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,15
|293.032.133
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7245
|7,7633
|% 0,10
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5920
|1,6000
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|