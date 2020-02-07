***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 14:47
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI fon - Ocak Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817598
BIST
16:11121.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -676,36
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:115,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9909
En Düşük
5,9771
16:116,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:11301,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 301,40
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.468.432
|% 19,97
|
|ARENA
|12,84
|36.770.394
|% 16,62
|
|LINK
|34,00
|29.894.234
|% 15,18
|
|AYCES
|11,59
|6.016.855
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.690.642
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.408.929
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,59
|707.857.020
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,81
|489.070.496
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,94
|370.493.764
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|270.501.276
|% -0,63
|
|SODA
|6,48
|258.019.651
|% 1,57
|
|IHLGM
|1,23
|256.341.941
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,81
|489.070.496
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,94
|370.493.764
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|240.061.200
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|270.501.276
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% 0,18
|
|Frank
|6,1113
|6,1481
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5917
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,24
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|2,44
|
|Yarım
|961
|986
|1,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,52
|54,52
|-0,41
|