***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2020 17:05
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Fon - Şubat Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824242
BIST
17:33111.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 401,35
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:336,0965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:336,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0551
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:33321,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,38
|Açılış
|: 321,26
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.449.701
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|51.407.388
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.484.584
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.764.541
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,15
|8.917.426
|% -9,28
|
|BRYAT
|65,85
|4.703.059
|% -6,99
|
|IHYAY
|1,08
|73.381.109
|% -6,09
|
|GYHOL
|20,56
|4.882.171
|% -5,86
|
|ASELS
|30,08
|1.662.812.256
|% -1,31
|
|THYAO
|11,85
|1.007.933.327
|% -3,03
|
|GARAN
|10,54
|593.014.742
|% 3,43
|
|KARSN
|1,92
|553.332.829
|% 1,05
|
|HALKB
|6,36
|397.787.247
|% -2,00
|
|KARSN
|1,92
|553.332.829
|% 1,05
|
|ODAS
|2,12
|344.598.621
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,47
|213.332.416
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,57
|337.379.959
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|174.812.059
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7813
|7,8203
|% -0,14
|
|Frank
|6,3376
|6,3757
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,04
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,83
|52,83
|0,97
|