ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.426.214
|% 19,86
|YKGYO
|3,33
|51.219.243
|% 19,78
|OZBAL
|2,07
|18.331.607
|% 15,00
|OYAYO
|5,88
|3.764.541
|% 14,84
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7858
|7,8248
|% -0,08
|Frank
|6,3404
|6,3786
|% -0,31
|Riyal
|1,6197
|1,6279
|% -0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,49
|Altın Gr.
|321
|321
|0,48
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|B. Petrol
|52,87
|52,87
|1,01
Seans Raporu
- 17:41SAHOL Yüzde 4.16 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 357, 699 adet işlem
- 17:39XU100 Endeks 111, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 10, 031.00 milyon TL de
- 17:36IHEVA Yüzde 8.20 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 175 adet işlem
- 17:34XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 394, 53 artarak (% 0.38 ) 105, 309
- 17:34 Tavandan işlem gören hisse senedleri : LKMNH