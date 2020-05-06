***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2020 11:39
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHI FON - NİSAN PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842952
BIST
11:3398.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -185,49
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:337,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0806
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:337,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:33392,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,02
|Açılış
|: 392,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.979.220
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.171.544
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.116.355
|% -9,94
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ULUUN
|9,47
|70.538.931
|% -7,97
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|KRONT
|22,70
|14.074.723
|% -6,51
|
|KRDMD
|2,36
|386.832.980
|% 4,42
|
|ASELS
|27,18
|207.817.433
|% 0,44
|
|GARAN
|8,10
|189.099.182
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,29
|138.159.424
|% 3,10
|
|PETKM
|3,52
|134.302.518
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,36
|386.832.980
|% 4,42
|
|ODAS
|1,86
|128.374.869
|% 2,76
|
|KARSN
|1,84
|118.610.847
|% 6,36
|
|PETKM
|3,52
|134.302.518
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,29
|46.863.197
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8330
|8,8773
|% 0,63
|
|Frank
|7,3125
|7,3565
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9017
|1,9112
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-0,45
|
|Altın Gr.
|393
|393
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.566
|25,30
|
|Tam
|2.591
|2.633
|30,10
|
|Yarım
|1.264
|1.287
|14,70
|
|Çeyrek
|630
|644
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|0,48
|