***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 16:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI fon - Mayıs Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848791
BIST
17:12108.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 819,36
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:126,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:127,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0772
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:12368,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,18
|Açılış
|: 368,95
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.788.560
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.903.350
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.493.521
|% 9,96
|
|PARSN
|18,81
|79.236.246
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.327.069
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.631.306
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GUBRF
|24,54
|200.083.267
|% -5,90
|
|GARAN
|8,18
|1.263.893.655
|% 1,49
|
|ASELS
|32,04
|890.033.434
|% -1,78
|
|EKGYO
|1,67
|612.113.207
|% -2,34
|
|THYAO
|12,56
|610.733.482
|% -0,40
|
|AEFES
|19,79
|499.408.972
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,67
|612.113.207
|% -2,34
|
|GARAN
|8,18
|1.263.893.655
|% 1,49
|
|ODAS
|2,06
|278.572.951
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,44
|288.278.650
|% 0,83
|
|ADESE
|1,67
|192.332.796
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4569
|8,4993
|% 0,90
|
|Frank
|6,9772
|7,0192
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-29,68
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.432
|-24,20
|
|Tam
|2.471
|2.503
|-17,10
|
|Yarım
|1.206
|1.222
|-12,10
|
|Çeyrek
|603
|611
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,23
|39,23
|-0,34
|