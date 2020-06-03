***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 16:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU fon - Mayıs Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848793
BIST
17:54109.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 994,59
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:546,7355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:547,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:54366,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,46
|Açılış
|: 366,78
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|25.932.014
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.063.782
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.737.406
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.760.397
|% -9,93
|
|GLBMD
|4,79
|5.365.734
|% -8,06
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GARAN
|8,20
|1.490.770.496
|% 1,74
|
|ASELS
|31,84
|944.579.097
|% -2,39
|
|THYAO
|12,52
|653.769.416
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|651.497.509
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|554.544.770
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|651.497.509
|% -2,92
|
|ODAS
|2,06
|394.482.202
|% 3,52
|
|GARAN
|8,20
|1.490.770.496
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|304.773.866
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|144.307.604
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4496
|8,4920
|% 0,81
|
|Frank
|6,9725
|7,0145
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7883
|1,7972
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
|