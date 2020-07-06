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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.07.2020 11:53
GÜNCEL HABERLER



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

AHN fon - Haziran Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854818


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,66% |  1.916,68
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Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.015 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 16,06 1.924.974 % 10,00  
PKENT 189,20 2.505.080 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
VKFYO 4,81 8.980.745 % 9,82  
TSPOR 7,35 285.149.394 % 9,05  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5356 8,5784 % -0,02  
Frank 7,2491 7,2928 % 0,35  
Riyal 1,8236 1,8327 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,59  
Altın Gr. 391 391 -0,80  
Cumhuriyet 2.537 2.556 2,10  
Tam 2.612 2.623 2,20  
Yarım 1.269 1.283 1,10  
Çeyrek 634 642 0,50  
Gümüş.Ons 18,14 18,18 0,15  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,02  
B. Petrol 43,49 43,49 0,69  
Seans Raporu
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