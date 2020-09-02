***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2020 16:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHU fon - Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872960
BIST
15:551.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
15:557,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
15:558,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
15:55466,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 466,69
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler15:55
|FENER
|31,02
|684.365.335
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.562.890
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.073.942
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,27
|99.510.824
|% -9,73
|
|OZBAL
|6,73
|146.662.003
|% -8,06
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|31,02
|684.365.335
|% 10,00
|
|SISE
|6,20
|663.130.557
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,42
|642.123.964
|% 7,89
|
|ASELS
|16,80
|555.368.205
|% -0,18
|
|PETKM
|3,97
|531.421.979
|% 0,25
|
|GSRAY
|3,42
|642.123.964
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,27
|514.132.846
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,77
|253.048.269
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|531.421.979
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,04
|261.034.968
|% -0,97
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3844
|% 0,23
|
|Euro
|8,7518
|8,7546
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8219
|9,8712
|% -0,06
|
|Frank
|8,0658
|8,1144
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-7,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-2,29
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-1,10
|
|Çeyrek
|747
|765
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,70
|45,70
|0,12
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