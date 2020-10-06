***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 16:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ZVB Fon - Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878669
BIST
16:481.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:487,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:489,1723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:48479,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,57
|Açılış
|: 479,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:48
|FORMT
|4,84
|38.588.018
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.691
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.736.420
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.341
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|815.719
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.685.931.147
|% 0,70
|
|ODAS
|3,31
|1.343.012.219
|% 9,60
|
|SISE
|6,90
|1.138.360.710
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|789.702.445
|% -0,29
|
|TURSG
|6,20
|734.771.569
|% 1,97
|
|ODAS
|3,31
|1.343.012.219
|% 9,60
|
|GARAN
|7,23
|1.685.931.147
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,49
|789.702.445
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,65
|596.797.472
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|351.192.812
|% 1,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7773
|7,7805
|% 0,20
|
|Euro
|9,1639
|9,1723
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% 0,13
|
|Frank
|8,4766
|8,5277
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0679
|2,0783
|% 0,20
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,58
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.158
|3.237
|15,66
|
|Yarım
|1.527
|1.566
|7,57
|
|Çeyrek
|766
|783
|3,79
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|
Seans Raporu
16:48
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16:57MEGAP
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 285 adet işlem
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16:57MEGAP
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 285 adet işlem
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PETKM, OYAKC
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.13 ) 1, 060
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, EMNIS, PRKAB, EGCEY, YESIL, FORMT, OZRDN, OLMIP, FENER, KLGYO