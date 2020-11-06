***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 13:21
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN fon - Ekim 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886596
BIST
14:371.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:378,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1087
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:3710,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1664
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:37536,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,89
|Açılış
|: 536,44
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:35
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.616.319
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.205.091.363
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,41
|692.781.398
|% 2,71
|
|TSKB
|2,14
|560.359.635
|% 0,94
|
|SISE
|6,58
|548.370.153
|% -0,75
|
|ODAS
|3,56
|480.079.783
|% -0,84
|
|TSKB
|2,14
|560.359.635
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,41
|692.781.398
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,87
|357.728.577
|% 2,75
|
|GARAN
|6,95
|1.205.091.363
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,30
|384.940.748
|% 0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5138
|8,5215
|% 1,25
|
|Euro
|10,1141
|10,1249
|% 1,61
|
|Sterlin
|11,1578
|11,2138
|% 1,17
|
|Frank
|9,4289
|9,4857
|% 1,75
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 1,32
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|6,62
|
|Altın Gr.
|535
|536
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.540
|3.593
|67,00
|
|Tam
|3.527
|3.616
|70,53
|
|Yarım
|1.705
|1.749
|34,12
|
|Çeyrek
|855
|875
|17,06
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,18
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|-1,09
|
Seans Raporu
14:35
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