***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 11:35
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN Fon-Kasım 2020 Portföy Dağılım Rparu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891680
BIST
14:191.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:197,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:199,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:19461,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 461,66
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KRVGD
|10,89
|320.569
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.556.930
|% 9,97
|
|YAPRK
|39,26
|1.943.853
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.255.427
|% -5,94
|
|DYOBY
|12,37
|99.224.754
|% -5,93
|
|PETKM
|4,97
|2.732.896.492
|% 7,11
|
|GARAN
|8,98
|850.028.141
|% -1,43
|
|TUPRS
|95,40
|802.783.112
|% 1,92
|
|DOHOL
|2,82
|796.779.211
|% -1,40
|
|SASA
|19,98
|717.306.027
|% 6,79
|
|PETKM
|4,97
|2.732.896.492
|% 7,11
|
|DOHOL
|2,82
|796.779.211
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|517.244.180
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|505.261.422
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,86
|369.475.070
|% -1,72
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8405
|7,8441
|% 0,40
|
|Euro
|9,4933
|9,4990
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,3828
|10,4348
|% -0,81
|
|Frank
|8,7705
|8,8233
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0863
|2,0968
|% 0,46
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-9,13
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-4,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,83
|48,83
|-0,42
|
Seans Raporu
14:19
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14:32RYGYO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 537, 015 adet işlem
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14:31QNBFB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 917 adet işlem
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14:30KARTN
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2, 723.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 641 adet işlem
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14:29XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 15, 901.00 milyon TL de
-
14:29KONYA
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 1, 095.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025 adet işlem