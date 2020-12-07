***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 11:35
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ZVB Fon-Kasım 2020 Portföy Dağılım Rparu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891681
BIST
14:191.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:197,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:199,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:19461,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 461,66
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KRVGD
|10,89
|322.551
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.558.232
|% 9,97
|
|YAPRK
|39,26
|1.943.853
|% 9,97
|
|INVEO
|34,36
|25.629.331
|% -3,81
|
|DERAS
|9,36
|5.451.813
|% -2,09
|
|QNBFL
|131,10
|2.150.525
|% -2,09
|
|SMART
|7,72
|3.255.417
|% -1,91
|
|PAPIL
|20,04
|8.986.632
|% -1,86
|
|AKBNK
|6,07
|276.544.318
|% -1,78
|
|AKENR
|2,37
|181.699.287
|% 1,28
|
|ADEL
|23,56
|106.805.982
|% 1,20
|
|AFYON
|4,42
|38.596.409
|% -0,90
|
|AKGRT
|8,08
|29.514.093
|% -0,74
|
|PETKM
|5,00
|2.841.090.760
|% 7,76
|
|DOHOL
|2,82
|802.223.414
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|518.711.860
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,85
|372.817.932
|% -2,06
|
|KRDMD
|4,79
|531.460.421
|% -2,44
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8405
|7,8441
|% 0,40
|
|Euro
|9,4933
|9,4990
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,3747
|10,4267
|% -0,89
|
|Frank
|8,7700
|8,8228
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0864
|2,0969
|% 0,47
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,55
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-9,66
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,67
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|