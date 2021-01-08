***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 10:57
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI Fon - Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898131
BIST
12:111.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:117,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:119,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:11450,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,89
|Açılış
|: 450,15
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:11
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|49.930.169
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|454,20
|263.651.368
|% -6,43
|
|EKGYO
|2,52
|1.146.546.759
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|884.335.885
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|846.479.304
|% 1,58
|
|OTKAR
|414,70
|685.579.148
|% -3,76
|
|KRDMD
|6,20
|552.160.096
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,52
|1.146.546.759
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|884.335.885
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|546.074.814
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,57
|155.735.031
|% 1,29
|
|TSKB
|1,85
|177.467.723
|% -0,54
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3897
|7,3961
|% 0,65
|
|Euro
|9,0429
|9,0519
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0219
|10,0721
|% 0,88
|
|Frank
|8,3112
|8,3613
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9673
|1,9771
|% 0,78
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-22,57
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,48
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|0,31
|