***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.01.2020 18:54
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 13.06.2019 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2.57 Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlama ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ZUHAL TOPALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 13.06.2019 Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör 0.29 Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
ALİ ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.01.2020 92 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Bşk. V. Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı - Direktör
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Portföy Yönetcisi / Direktör
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Direktör
Alper Topkaya Direktör
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Taner Arıcan Portföy Yöneticisi / Direktör Finans Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 202677 - 300630
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Bşk. V. / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814923
BIST