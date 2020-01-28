***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 13.06.2019 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2.57 Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlama ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiZUHAL TOPALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 13.06.2019 Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör 0.29 Bağımsız Üye Değil Genel MüdürALİ ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.01.2020 92 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZuhal Topaloğlu Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Bşk. V. Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı - DirektörŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviTaner Arıcan Portföy Yönetcisi / DirektörHaluk Öztecim MüfettişFazlı İlteriş Hatipoğlu DirektörAlper Topkaya DirektörPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıTaner Arıcan Portföy Yöneticisi / Direktör Finans Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 202677 - 300630Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Bşk. V. / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814923BIST