***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 15:04
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Alper Topkaya Direktör
Kadir Egemen Candır Portföy Yönetim Direktörü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Bşk. V. / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Kadir Egemen Candır Portföy Yönetim Direktörü Finans Düzey3 - Türev Araçlar 213316 - 309325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833831
BIST
14:5389.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -387,04
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:536,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0546
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
14:537,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:53340,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,04
|Açılış
|: 340,81
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.263.009
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.129.567
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|RTALB
|5,26
|12.613.408
|% -7,72
|
|PEKGY
|2,50
|23.711.063
|% -7,41
|
|GEDIK
|17,68
|12.456.521
|% -7,39
|
|THYAO
|9,03
|556.982.187
|% -0,44
|
|ASELS
|23,10
|497.370.120
|% -2,12
|
|SASA
|8,80
|468.588.006
|% 0,34
|
|GARAN
|7,95
|425.444.335
|% -2,21
|
|PETKM
|3,33
|400.708.114
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,07
|212.795.893
|% 1,90
|
|ODAS
|1,39
|211.316.833
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,53
|69.138.990
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,94
|257.423.125
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|400.708.114
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2193
|8,2605
|% 0,38
|
|Frank
|6,8681
|6,9094
|% 0,20
|
|Riyal
|1,7643
|1,7731
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
|
Seans Raporu
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-
15:05ENJSA
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 090, 194 adet işlem
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15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -524, 84 kaybederek (% -0.49 ) 106, 266
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15:04XU100
Endeks 89, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 7, 611.00 milyon TL de
-
15:04MAVI
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 567 adet işlem
-
15:03DEVA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 900, 866 adet işlem